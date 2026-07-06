Во Владивостоке фура сбила 70-летнюю женщину

В столице Приморья водитель грузовоза Sitrak совершил наезд на пешехода. 70-летняя женщина, которая переходила дорогу в неположенном месте, скончалась на месте, сообщает MAX-канал УМВД региона.

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По предварительным данным, пенсионерка переходила дорогу справа налево по ходу движения автомобиля в неустановленном месте. Причем буквально в трех метрах от действующего пешеходного перехода. Медикам подъехавшей скорой помощи оставалось только констатировать смерть человека.

Водитель имеет 20-летний стаж управления транспортным средством. В течение последнего года он не привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Освидетельствование опьянения не выявило.

По факту ДТП проводится проверка.