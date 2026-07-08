В Скопине грузовик столкнулся с легковушкой

7 июля в 17:14, в Скопине на улице Рязанской произошло столкновение грузовика с легковушкой. Об этом сообщает региональное УМВД.

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За рулём автомобиля «Джак» находилась 57-летняя жительница Скопинского района. Грузовым автомобилем «Ситрак» с полуприцепом управлял 30-летний житель Ряжского района.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля с травмами доставлена в больницу. По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.