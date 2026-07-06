Таксист выставил на продажу Lada, чтобы заплатить за ДТП с Lamborghini

В Москве водитель выставил на продажу Lada Priora после аварии на МКАД. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

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«На глазах слезы. ГРМ еще тысячу не проехал, свежее масло в движке. По программе был ремонт порогов и дна полностью, есть в наличии в пленке, отдам в придачу, брал почти за двадцать тысяч. <...> Учет не на мне, проблем нет, ее не снимет ибо долги, поэтому просто ездил и платил штрафы. Потрясающая тачка, но ДТП вынуждает продавать», – написал водитель.

По словам автомобилиста, у Lada Priora спереди новые зимние шины, сзади — лысые летние. Заменены радиатор, мультимедиа, бампер, капот, левое крыло и фара. Машина на ходу, заводится и приехала своим ходом.

Авария с Lamborghini Revuelto произошла на 43 километре МКАД 6 июля. На кадрах, которые снял очевидец, видно, что в результате столкновения машины получили повреждения. Также отмечается, что Lamborghini Revuelto, в который влетел таксист на Lada, стоит более 65 млн рублей. Размер ущерба пока неизвестен.

Ранее сообщалось о фатальном ДТП с Lada Granta и появились первые кадры.