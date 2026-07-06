Lada Priora влетела в Lamborghini Revuelto за 65 млн рублей

В Москве таксист на Lada врезался в Lamborghini Revuelto за 65 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

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«Неужели Priora в Revuelto заехала? На Priora в Revuelto заехать это же такая яма, не? Я в шоке, честно сказать», — говорит автомобилист, который стал очевидцем ДТП.

Авария произошла на 43-м километре МКАД, сообщает канал. На кадрах, снятых водителем Mercedes, видны повреждения машин. Отмечается, что Lamborghini Revuelto, в который врезался таксист на Lada, стоит более 65 миллионов рублей. Размер ущерба пока не уточняется.