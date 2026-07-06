В Краснодаре легковой автомобиль был раздавлен двумя грузовиками

В Краснодаре произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом. Инцидент случился 6 июля около 06:30 на улице Новороссийской.

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По информации пресс-службы городского управления МВД, 22-летний водитель грузовика «Чакман» двигался со стороны улицы Волжской. Мужчина нарушил безопасную дистанцию, в результате чего въехал в легковой автомобиль «Рено», за рулем которого находился 45-летний горожанин.

После столкновения «Рено» переместился вперед и врезался в стоявший на светофоре грузовой автомобиль «Фав», которым управлял 37-летний водитель. Вследствие полученных повреждений водитель легковой машины скончался на месте происшествия.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.