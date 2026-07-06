В Орле водитель сбил 12-летнего велосипедиста

В Орле на регулируемом перекрёстке водитель наехал на 12-летнего велосипедиста. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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Авария случилась 5 июля в 15:20 на пересечении улиц Космонавтов, Михалицына и переулка Аретельного. За рулём Лады Гранта был 36-летний мужчина — он ехал по Космонавтов со стороны Межевого в сторону Михалицына. В это время по встречной стороне Михалицына со стороны Раздольной ехал ребёнок на велосипеде.

После аварии велосипедиста осмотрели врачи и отпустили.