Дети пострадали в ДТП со школьным автобусом под Иркутском

На федеральной трассе в Иркутской области столкнулись минивэн с детьми и школьный автобус.

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Авария произошла утром 6 июля в Тайшетском округе на автодороге Р-255 "Сибирь". Недалеко от деревни Еловое водитель Toyota Town Ace Noah допустил столкновение со школьным автобусом, который ехал в попутном направлении.

После удара оба транспортных средства скатились в кювет и перевернулись, сообщили в областном главке МВД.

Известно, что в автобусе находилась 16-летняя школьница, ехавшая сдавать госэкзамен. Она, сопровождавший ее взрослый и водитель получили травмы. Пострадали также дети семи и восьми лет, ехавшие в минивэне. Информация об их состоянии уточняется.

Сотрудники полиции проводят проверку, ее взяла на контроль прокуратура.