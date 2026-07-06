В Волгоградской области легковушка съехала в кювет и перевернулась

Смертельная авария произошла во Фроловском районе Волгоградской области. После столкновения с грузовым автомобилем легковушка съехала в кювет и перевернулась.

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Пострадали четыре человека, включая двоих несовершеннолетних, позже одна из пассажирок скончалась. Во Фроловском районе Волгоградской области днем произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля и легковушки.

По предварительным данным, около 14:20 на 833-м километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» 50-летний водитель грузовика MAN с полуприцепом при движении не выдержал безопасный боковой интервал и столкнулся с попутно следовавшей Mazda 6. После удара легковой автомобиль съехал с проезжей части в правый по ходу движения кювет, где опрокинулся. В результате аварии травмы получили четыре пассажира Mazda, среди которых двое несовершеннолетних.

Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение. Несмотря на усилия врачей, впоследствии одна из пассажирок скончалась. По факту смертельного ДТП проводится проверка. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и причины произошедшей аварии.