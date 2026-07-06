В Липецке столкнулись два автомобиля

В Липецке утром 4 июля на автодороге Липецк – Данков столкнулись два автомобиля.

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ДТП случилось утром, в 08:30. За рулём «Лады Гранты» был 66-летний водитель. Он допустил столкновение с автомобилем «ГАЗ-31029», за рулём которого находился 75-летний мужчина. В результате аварии пострадал 8-летний пассажир, который находился в автомобиле «ГАЗе». Скорая оказала помощь ребёнку, и он был отпущен домой.

Сотрудники ГИБДД выясняют детали и точные причины произошедшего.

Ранее стало известно о том, что в Задонске 84-летний водитель сбил 75-летнего велосипедиста.