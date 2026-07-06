На трассе "Иваново – Родники" в ДТП пострадали двое детей и женщина

В Родниковском районе утром произошло ДТП, в котором пострадали трое пассажиров, в том числе двое детей. Инцидент зафиксирован на трассе «Иваново – Родники» около 10:09.

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По предварительным данным, 31-летний водитель авто «Рено Логан» выехал на встречную полосу и создал помеху для движения автомобилю «Ниссан Ноте». За рулем «Ниссана» находился 30-летний мужчина. Чтобы избежать столкновения, он съехал в кювет, после чего машина опрокинулась.

В результате аварии в больницу доставили 30-летнюю пассажирку «Ниссана», а также 4-летнего и 6-летнего детей, которые ехали в этом автомобиле.