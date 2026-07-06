Мотоциклист не справился с управлением и опрокинулся под Гаем

На трассе «Гай — Ириклинский» произошло ДТП с участием мотоцикла. Пострадавшего с тяжелыми травмами госпитализировали в Орск.

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ДТП с участием мотоцикла произошло на трассе «Гай — Ириклинский».

По предварительной информации сотрудников Госавтоинспекции, водитель мотоцикла «Kawasaki Vulkan» не выбрал безопасную скорость, соответствующую дорожной обстановке, и потерял управление. После этого мотоцикл опрокинулся.

В результате аварии мужчина получил серьезные травмы - открытые переломы голеностопного и коленного суставов правой ноги. Его госпитализировали в горбольницу № 2 Орска.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.