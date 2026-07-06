В Слободском иномарки столкнулись и вылетели на пешеходов

Автомобили отбросило на пешеходную зону.

© Первоисточник

4 июля 2026 года в 14:55 на улице Гоголя у дома №108 в Слободском столкнулись два автомобиля — «Тойота Ленд Крузер» под управлением 39-летнего водителя и «Хавал Джолион» за рулём 49-летнего мужчины. От удара машины вылетели на тротуар.

По данным Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадали двое пешеходов: 69-летняя женщина и 14-летний юноша. Оба получили травмы.

По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.