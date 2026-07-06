Шесть человек пострадали в ДТП с пьяным водителем в Омской области

Прокуратура Омской области сообщает о ДТП, в котором пострадали несовершеннолетние.

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По предварительным данным, ночью 17-летний житель Нижнеомского района без прав и в состоянии алкогольного опьянения ехал за рулем автомобиля «Тойота Спринтер» по дороге Нижняя Омка – Старомалиновка со стороны села Хортицы. В районе 7 км он не справился с управлением, после чего машина улетела в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП госпитализированы водитель, а также пять его пассажиров: 19-летний молодой человек, две 20-летние девушки и девочки 17 и 14 лет.

Окончательно причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки, сообщает областная прокуратура.