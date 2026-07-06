В Ивановской области произошло серьезное ДТП с участием квадроцикла

В Юрьевецком районе утром 5 июля произошло смертельное ДТП с участием квадроцикла. Трагедия произошла на улице Школьная в селе Соболево около 07:48. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Ивановской области.

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По предварительным данным, 48-летний водитель квадроцикла не справился с управлением, в результате чего техника опрокинулась. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи.