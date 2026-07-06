В Кировской области в ДТП погиб человек

В Кировской области три автомобиля столкнулись в Слободском районе, в результате один человек погиб, еще пятеро пострадали.

Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

"По предварительным данным, в результате аварии пострадали 6 человек, в том числе 1 погиб. Сотрудники МЧС России провели деблокировку погибшего", - говорится в сообщении.

ДТП произошло на 652-м км дороги Р-243 Кострома - Шарья - Киров - Пермь у деревни Яговкино. Столкнулись "Газель", Chevrolet Niva и "Камаз" с полуприцепом. На месте ДТП работают экстренные службы, на участке организовано реверсивное движение.