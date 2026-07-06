Движение на МКАД в районе Носовихинского шоссе затруднено из-за аварии

Движение по внутренней стороне МКАД в сторону съезда 5А затруднено на 5,5 километра
Несколько машин столкнулись на внешней стороне четвертого километра Московской кольцевой автомобильной дороги перед съездом на Носовихинское шоссе. На месте работают оперативные службы города. Данные о пострадавших уточняются.
Об этом в понедельник, 6 июля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
— Движение по внутренней стороне МКАД в сторону съезда 5А затруднено на 5,5 километра и осуществляется по пяти полосам из шести. Учитывайте ограничения при планировании поездки, — передает официальный Telegram-канал ведомства.
30 июня на внешней стороне 60-го километра МКАД произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате инцидента пострадали четыре человека. Из-за аварии на участке были перекрыты четыре из пяти полос движения.