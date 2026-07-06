Движение на МКАД в районе Носовихинского шоссе затруднено из-за аварии

Несколько машин столкнулись на внешней стороне четвертого километра Московской кольцевой автомобильной дороги перед съездом на Носовихинское шоссе. На месте работают оперативные службы города. Данные о пострадавших уточняются.

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Об этом в понедельник, 6 июля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Движение по внутренней стороне МКАД в сторону съезда 5А затруднено на 5,5 километра и осуществляется по пяти полосам из шести. Учитывайте ограничения при планировании поездки, — передает официальный Telegram-канал ведомства.

30 июня на внешней стороне 60-го километра МКАД произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате инцидента пострадали четыре человека. Из-за аварии на участке были перекрыты четыре из пяти полос движения.