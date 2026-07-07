Девушка-водитель влетела под фуру на калужской трассе

На 30 км автодороги «Людиново-Жиздра-М-3» в Калужской области в понедельник, 6 июля произошло ДТП. Девушка-водитель погибла, выехав на встречку под фуру, сообщает калужская Госавтоинспекция.

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«По предварительной информации, девушка 2003 года рождения, управляя автомашиной «Лада Нива», выехала на полосу встречного движения, пересекла сплошную линию разметки, в результате чего совершила столкновение с двигавшейся навстречу автомашиной «Вольво» под управлением мужчины 1969 года рождения», - сказали в ведомстве.

В результате ДТП, погиб водитель автомашины «Лада Нива».