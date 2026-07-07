Превышение скорости привело к опрокидыванию машины в Марий Эл

В Марий Эл назвали причину ДТП, в котором пострадал четырехлетний ребенок.

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Нарушение установленного скоростного режима в сложных дорожных условиях влечет за собой потерю контроля над транспортным средством и съезд в кювет. Подобные дорожные инциденты на региональных автомагистралях регулярно приводят к травмированию как самих водителей, так и несовершеннолетних пассажиров.

Сотрудники дорожной полиции приступили к выяснению всех обстоятельств и причин серьезного транспортного происшествия в республике.

Согласно информации сетевого издания «Про Город Йошкар-Ола», авария случилась в вечернее время на 63-м километре автомобильной дороги, связывающей столицу региона Йошкар-Олу и город Зеленодольск.

По предварительным сведениям УГИБДД МВД по Республике Марий Эл, женщина за рулем французской иномарки Renault Sandero не справилась с управлением из-за слишком высокой скорости движения.

Машина вылетела с проезжей части в глубокий кювет и перевернулась. Находившиеся в салоне автомобиля женщина-водитель и четырехлетний ребенок получили травмы различной степени тяжести, после чего их экстренно доставили в медицинское учреждение. В настоящее время инспекторы ведомства проводят на месте инцидента все необходимые процессуальные действия для установления точной картины случившегося.

Ранее сообщалось, что пассажирский автобус по новому межобластному маршруту под номером 10944 начнет курсировать с 8 июля 2026 года с отправлением по средам в 7:30 с автовокзала Йошкар-Олы.