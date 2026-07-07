В Калуге пьяный водитель врезался в дерево

В Калуге на набережной Яченского водохранилища ночью произошло ДТП. Пьяный молодой человек на автомобиле Kia Rio слетел на нижний променад набережной, врезался в дерево и в бетонное ограждение. Вместе с водителем пострадала его молодая пассажирка.

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«В 23:17 мск в районе дома 27, переулка Яченский, Калуги произошло ДТП. По предварительной информации, молодой человек 2007 года рождения, управляя Kia Rio, допустил съезд с дороги с последующим наездом на дерево. После этого, по инерции машина продолжила движение и допустила наезд на ограждение. Установлено, что водитель автомашины управлял транспортным средством в состоянии опьянения», - сообщает пресс-служба калужской ГАИ.

Пострадавшим была оказана медпомощь. На виновника составлены административные материалы сразу по нескольким статьям.