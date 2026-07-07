"Яндекс" прокомментировал ситуацию с роботом, уехавшим с места ДТП

Компания-владелец робота, уехавшего с места ДТП в Москве, выяснит все обстоятельства и примет необходимые меры. Об этом "РГ" заявили в пресс-службе "Яндекса".

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"Работа роботов-доставщиков организована в соответствии с требованиями ПДД - они заложены в алгоритмы их работы. В случае любой внештатной ситуации мы принимаем необходимые меры, в том числе связываемся с участниками происшествия и выясняем обстоятельства инцидента", - сообщили наши собеседники.

Все роботы-доставщики Яндекса застрахованы: на каждого оформлен страховой полис с покрытием до 500 тысяч рублей, предусматривающий компенсации в установленном порядке в зависимости от обстоятельств конкретного случая, добавили в компании.

Ранее "РГ" писала, что в районе Западное Дегунино робот-доставщик столкнулся с припаркованным у дома автомобилем и покинул место ДТП.