В Башкирии фура снесла легковушку

В Иглинском районе Башкортостана произошло серьезное ДТП. Об этом сообщил Telegram-канал «БашДТП».

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На 1513-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» столкнулись три транспортных средства — большегруз Volvo, а также легковые автомобили Renault Sandero и Lada Granta.

По данным канала, в результате аварии 70-летняя пассажирка Renault получила травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью. Еще четыре пассажира легковых машин доставлены в больницу, им оказывается медицинская помощь.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося, опрашивают свидетелей и изучают детали столкновения.

До этого маневровый тепловоз столкнулся с легковым автомобилем Mercedes на железнодорожном переезде во 2-м Амбулаторном проезде в районе Аэропорт. На месте работают экстренные службы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Движение на участке может быть затруднено.

Ранее появились первые кадры с места фатального ДТП в Подмосковье.