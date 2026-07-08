В Ленобласти ДТП заблокировало движение по трассе

В Приозерском районе Ленинградской области произошло лобовое ДТП с участием отечественного внедорожника и китайского кроссовера. Об этом сообщил Telegram-канал 78.ru.

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Авария произошла возле поселка Судаково на трассе 41К-185. Столкнулись автомобили Lada Niva и Geely. От удара машины получили серьезные механические повреждения, в результате чего движение по обеим полосам было полностью перекрыто.

Водитель отечественного внедорожника получил травмы различной степени тяжести и был экстренно госпитализирован. Информация о состоянии второго участника аварии на данный момент не уточняется.

На месте происшествия работали спасательные подразделения. Пожарные помогали водителям объезжать заблокированный участок по обочинам. Кроме того, на месте столкновения работали сотрудники ГИБДД, которые устанавливали обстоятельства и точные причины столкновения.

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