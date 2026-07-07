Пять машин столкнулись на Кубани, есть пострадавшие

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло утром на трассе «М-4 Дон».

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В результате аварии пострадали два человека.

По предварительным данным, 35-летний водитель грузового автомобиля «КАМАЗ» не соблюдал безопасную дистанцию.

Он столкнулся с «Шевроле», который после удара врезался в «Хендай». Корейская иномарка, в свою очередь, наехала на металлическое ограждение и опору линии электропередачи.

После этого «КАМАЗ» продолжил движение и совершил столкновение еще с двумя автомобилями — «Киа» и «Газ».

Водители «Шевроле» и «Киа» получили травмы. В настоящий момент по факту ДТП проводится проверка.