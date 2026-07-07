Haval протаранил грузовой автомобиль в Ульяновской области

В Ульяновской области в результате столкновения внедорожника Haval и "ГАЗели" погибли три человека, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

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Авария произошла днем 7 июля на трассе Димитровград - Узюково - Тольятти. По данным полиции, водитель Haval выехал на встречную полосу, где протаранил грузовой автомобиль.

"В результате ДТП водитель и два пассажира (данные устанавливаются) автомашины Haval Jolion скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, несовершеннолетний пассажир (девочка) доставляется в медицинское учреждение".

Все погибшие находились в легковой машине.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП выясняются.