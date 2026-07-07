В Омской области при опрокидывании автобуса пострадали четыре пассажира

Автобус съехал в кювет и опрокинулся вместе с восьмью пассажирами в Омской области. Четырем людям понадобилась помощь медиков, сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

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"В дежурную часть ОМВД России по Азовскому району поступило сообщение о ДТП с участием пассажирского автобуса. В результате ДТП медицинская помощь понадобилась четырем пассажирам автобуса: трем женщинам 1948, 1962, 1991 г. р. и мужчине 1946 г. р.", - говорится в сообщении.

Установлено, что водитель автобуса "Газель", двигавшегося по дороге Сосновка - Поповка, в районе 2-го километра не справился с управлением, из-за чего автобус съехал в кювет и опрокинулся. На момент аварии в салоне находилось восемь человек. Полиция продолжает устанавливать причины и обстоятельства происшествия.