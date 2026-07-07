Volkswagen съехал в кювет и опрокинулся в Татарстане

По предварительным данным, водитель Volkswagen не выбрал безопасную скорость движения, после чего машина съехала в кювет и опрокинулась

© Реальное время

В Тетюшском районе в результате ДТП погибла женщина — пассажирка легкового автомобиля. Авария произошла 7 июля, сообщает Госавтоинспекция РТ.

По предварительным данным, водитель Volkswagen не выбрал безопасную скорость движения, после чего машина съехала в кювет и опрокинулась. В результате происшествия 66-летняя пассажирка скончалась на месте, водитель получил травмы.

Ранее в Казани мотоцикл сбил пешеходов после столкновения с автомобилем, не уступившим ему дорогу. После столкновения мотоцикл потерял управление, выехал на тротуар и сбил двух пешеходов. Водитель мотоцикла скончался на месте от полученных травм. Пассажирка мотоцикла и двое пешеходов были госпитализированы. Их состояние уточняется.