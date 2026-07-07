В Ульяновской области пьяный водитель без прав устроил ДТП

Машина под управлением водителя в состоянии алкогольного опьянения без прав не уступила дорогу другому автомобилю на трассе в Ульяновской области, в результате пострадали три человека, в том числе ребенок. Об этом сообщает управление МВД России по региону в "Максе".

"В результате ДТП водитель и пассажиры (женщина 1985 г. р. и мальчик 2013 г. р.) автомобиля BMW доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Авария произошла 7 июля около 15:00 (14:00 мск) на 244-м км автодороги "Подъезд к г. Ульяновску от автодороги М-5 "Урал" в Тереньгульском районе региона. По предварительной информации, водитель 1994 года рождения с признаками алкогольного опьянения и без водительского удостоверения управлял автомобилем "Лифан". При выезде со второстепенной дороги он не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем BMW Х3 под управлением водителя 1989 года рождения. По данным УМВД, второй водитель был трезв.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП выясняются.