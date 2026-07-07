В Бразилии подросток въехал в толпу футбольных фанатов

В Бразилии 16-летний подросток угнал машину родителей и въехал в толпу футбольных болельщиков, смотревших матч чемпионата мира, пишет Need to Know.

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По данным полиции, подросток ехал на автомобиле Volkswagen Gol по одной из главных улиц города, но потерял управление. Машина вылетела на тротуар и врезалась в группу болельщиков.

После столкновения очевидцы вытащили подростка из машины. По сообщениям местных СМИ, некоторые из них успели избить водителя до прибытия полиции.

В результате аварии пострадали четыре человека. Наиболее серьезные травмы получила 40-летняя женщина — у нее диагностировали открытый перелом ноги, ей потребовалась операция. Еще двое пострадавших получили легкие травмы и были отпущены после оказания медицинской помощи. О состоянии четвертого пострадавшего не сообщается.

Подросток признался полиции, что взял автомобиль родителей без их разрешения. Он также заявил, что потерял управление из-за предполагаемой технической неисправности машины.

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