В Рязанской области при столкновении легковушки и грузовика пострадали три человека

8 июля в 7:50, в Скопинском районе на 249-ом километре трассы Р-22 «Каспий» произошло столкновение легкового автомобиля с фурой. Об этом сообщает региональное УМВД.

© «Рязанские новости»

По предварительным данным, 25-летний водитель ВАЗ-2131 «Нива» выехал на полосу и столкнулся с грузовиком «Вольво» с полуприцепом под управлением 55-летнего жителя Волгоградской области.

В результате ДТП водитель легковушки, а также его пассажиры: жители Республики Дагестан в возрасте 43-х и 28-ми лет с полученными травмами доставлены в больницу. По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.