В Ростовской области в ДТП с грузовиками погибли два человека

Авария с участием двух грузовых автомобилей произошла на трассе Шахты - Раздорская в Ростовской области, в результате два человека погибли, трое детей и водитель легковой машины пострадали.

Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

"В результате ДТП на месте погибли пассажиры автомобиля Kia Sid 1998 и 1973 года рождения. Пострадали несовершеннолетние пассажиры 2020 года рождения, 2022 года рождения и 2025 года рождения. Также водитель автомобиля Kia Sid получил телесные повреждения", - говорится в сообщении в "Максе".

Уточняется, что, по предварительным данным, водитель 1998 года рождения за рулем Kia Sid не справился с управлением, съехал на обочину, после чего его отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с "Камазом", а затем с грузовиком Sitrak. На месте погибли пассажиры Kia Sid. Водитель, а также дети получили травмы и доставлены в медицинское учреждение.

По данным пресс-службы, на месте работает следственно-оперативная группа, полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.