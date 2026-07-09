В Москве на МКАД авария затруднила проезд. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

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«Москва, 32-км МКАД», – говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели последствия инцидента на камеру. На кадрах видно, в результате ДТП три машины получили повреждения, при этом в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части. Также заметно, что машины заблокировали проезд на одной из полос движения. О пострадавших в ДТП не сообщается.

До этого в Удмуртии КамАЗ перевернулся на трассе в момент ДТП. На кадрах видно, что транспорт вылетел с дороги, перевернулся и упал на боковую часть. В результате произошедшего большегруз получил повреждения: у него сильно смят кузов. Кроме того, травмы получил водитель КамАЗа: прибывшие медики госпитализировали пострадавшего. В автоцистерне были химические вещества, не являющиеся опасным грузом.

Кроме того, грузовик разворотило в фатальном массовом ДТП в Ленобласти.

Ранее сообщалось, что ДТП парализовало МКАД.