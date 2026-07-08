Десять человек госпитализированы после ДТП с вахтовым автомобилем на Чукотке

Десять человек госпитализированы после ДТП на Чукотке, в ходе которого опрокинулся вахтовый автомобиль, сообщили в региональном ГУ МЧС.

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Предварительно, авария произошла на 10-м километре трассы в районе Билибино. Всего в салоне находились 14 человек, их доставили в Билибинскую районную больницу. При этом после осмотра четырех человек отпустили на амбулаторное лечение.

10 человек госпитализированы со средней степенью тяжести, добавили в администрации Билибинского района. Пять человек прооперированы, однако угрозы жизни пострадавших нет. Им оказывается необходимая помощь.

Предварительно, авария произошла из-за неисправности тормозной системы. В администрации подчеркнули, что координируют дальнейшие действия и вместе с районной больницей оказывают всестороннюю помощь тем, кто получил ранения в ходе инцидента.

Ранее в Бурятии произошла авария на 50-м километре дороги Улан-Удэ – Кяхта. По предварительной информации, 25-летний водитель автомобиля Honda Saber столкнулся с рейсовым автобусом Fiat Ducato. За помощью врачей обратились шесть человек, включая трех детей.