Мужчина и женщина стали жертвами ДТП на федеральной трассе в Приангарье.

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Авария произошла 8 июля около четырех часов в Зиминском районе. На 1633 километре дороги Р-255 "Сибирь" 69-летний водитель седана Nissan Almera, который двигался со стороны Иркутска в направлении Красноярска, выехал на встречную полосу, где автомобиль столкнулся с другой иномаркой - Toyota Noah, рассказали в областном управлении МВД.

Водитель Nissan и его 75-летняя пассажирка получили смертельные травмы. Водитель минивэна госпитализирован.

Дорожная полиция проводит проверку в связи с ДТП.