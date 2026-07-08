Два пенсионера погибли в лобовом столкновении иномарок под Иркутском
Мужчина и женщина стали жертвами ДТП на федеральной трассе в Приангарье.
Авария произошла 8 июля около четырех часов в Зиминском районе. На 1633 километре дороги Р-255 "Сибирь" 69-летний водитель седана Nissan Almera, который двигался со стороны Иркутска в направлении Красноярска, выехал на встречную полосу, где автомобиль столкнулся с другой иномаркой - Toyota Noah, рассказали в областном управлении МВД.
Водитель Nissan и его 75-летняя пассажирка получили смертельные травмы. Водитель минивэна госпитализирован.
Дорожная полиция проводит проверку в связи с ДТП.