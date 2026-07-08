В Омской области маршрутка съехала в кювет и перевернулась

В Омской области маршрутное такси с пассажирами съехало в кювет и опрокинулось, есть пострадавшие. Авария произошла на автодороге деревня Сосновка - рабочий поселок Полтавка накануне днем.

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Медицинская помощь понадобилась 64-летней пассажирке, еще три человека получили ушибы.

По словам водителя, причиной стала неисправность рулевого управления. Точную причину выяснят следователи - в региональном СУ СКР начали проверку инцидента. Проверять будут условия работы водителей, а также проводились ли предрейсовые осмотры водителей и техосмотры автомобилей, используемых для пассажирских перевозок. Возможно, речь идет об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей (статья 238 УК РФ).