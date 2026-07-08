На трассе под Оренбургом опрокинулся грузовик

Авария произошла днем 7 июля возле поселка Шутово. По предварительным данным, водитель потерял управление после повреждения колеса.

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ДТП произошло накануне днем, 7 июля, на трассе «Оренбург — Илек — граница Республики Казахстан».

По предварительным данным, во время движения у грузовика повредилось переднее левое колесо. После этого водитель потерял управление, машина съехала в кювет слева от дороги и опрокинулась.

По факту ДТП проводится административное разбирательство. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.