Годовалый ребенок и женщина оказались в больнице после ДТП под Воронежем

ДТП произошло вчера около 20:40 на трассе в Бобровском районе. 25-летний водитель авто «Джили», выполняя обгон, столкнулся «Рено», который двигался в том же направлении. Легковушку выбросило с дороги, и она опрокинулась. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

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По предварительным данным, в результате аварии два пассажира «Джили», 22-летняя девушка и годовалый ребенок пострадали. Их доставили в больницу.

Полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

За прошедшие сутки в Воронежской области произошло 61 ДТП. Из них в областном центре – 38, на федеральных трассах - 2, в районах области – 21. Травмы получили 5 человек.

Ранее 22-летний байкер пострадал в ДТП в селе Ямное. Парень выехал на встречку и столкнулся с легковушкой.