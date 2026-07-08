Подросток на мопеде попал в ДТП в Становлянском районе

В Становлянском районе Липецкой области вечером 7 июля произошло ДТП с участием несовершеннолетнего водителя. На автодороге «Дон» в начале шестого вечера 14-летний подросток на мопеде столкнулся с грузовым автомобилем «Промавто» под управлением 54-летнего мужчины.

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В результате аварии малолетний водитель мопеда получил травмы, он теперь лечится в больнице.

Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

Напомним, что по закону, управлять мопедом можно только с 16 лет и при наличии водительского удостоверения категории «М». За передачу руля подростку без прав родителям грозит штраф до 30 тысяч рублей.