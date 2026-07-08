15 человек пострадали во время ДТП с пассажирским автобусом в Турции

Междугородний автобус врезался в ограждение в турецкой провинции Болу. В результате травмы получили 15 человек, сообщает Anadolu.

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Предварительно, автобус ехал по трассе в сторону Стамбула, но водитель не справился с управлением. В результате транспортное средство ударилось о рекламный столб и только после этого остановилось.

5 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Тех, кто получил ранения, госпитализировали. Пострадал и водитель. Начато расследование инцидента.

Ранее на Чукотке, на 10-м километре трассы в районе Билибино, опрокинулся вахтовый автомобиль. В результате 10 человек были госпитализированы со средней степенью тяжести. Пятерых прооперировали, но угрозы жизни пострадавших нет.