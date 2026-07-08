В Липецкой области столкнулись две легковушки

В Липецком районе утром 7 июля произошла авария на автодороге Орел – Тамбов. В начале одиннадцатого столкнулись автомобили «Тойота» под управлением 37-летнего водителя и «Рено» с 49-летним мужчиной за рулём. В результате оба водителя с травмами госпитализированы.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают точную причину столкновения.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировали семь ДТП, в которых пострадали восемь человек. Всего автоинспекторы выявили почти восемь тысяч нарушений ПДД, в том числе 2242 случая неиспользования ремней безопасности и шесть фактов управления в состоянии опьянения.