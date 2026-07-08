В Калуге подросток на электросамокате пострадал в ДТП

В Калуге 16-летний водитель электросамоката получил травмы в результате ДТП, которое произошло накануне днем, 7 июля на улице Никитина. Об этом сообщили в госавтоинспекции Калужской области.

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По предварительным данным, около 16:30 в районе дома № 58 водитель автомобиля Volkswagen Passat открыл водительскую дверь, не убедившись в безопасности маневра.

«При открытии водительской двери водитель не убедился в безопасности и создал помеху для движения электросамокату под управлением несовершеннолетнего 2010 года рождения», — сообщили в госавтоинспекции.

Чтобы избежать столкновения, подросток потерял управление и упал на проезжую часть.

В результате аварии несовершеннолетний получил травмы. Ему была оказана медицинская помощь. Обстоятельства происшествия устанавливаются.