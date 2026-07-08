Водитель Range Rover пострадал после столкновения с такси на севере Москвы

Автомобиль Range Rover столкнулся с машиной такси в Петровско-Разумовском проезде на севере Москвы. В результате ДТП травмы получил водитель внедорожника. Об этом в среду, 8 июля, сообщил осведомленный источник.

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— В Петровско-Разумовском проезде, дом 10, произошло столкновение такси Hyundai и автомобиля Range Rover. В результате ДТП пострадал водитель внедорожника, — передает слова собеседника агентство городских новостей «Москва».

Его доставили в больницу. На момент публикации материала нет информации о состоянии здоровья пострадавшего.

5 июля три автомобиля столкнулись на 66-м километре Киевского шоссе. В результате ДТП пострадали женщина и ее двухлетняя дочь. На место аварии прилетел вертолет санитарной авиации, а также прибыли пожарные и представители оперативных служб.

До этого автомобиль скорой помощи перевернулся после столкновения на пересечении Большой Лубянки и Рождественского бульвара в Москве. Травмы получили два человека.