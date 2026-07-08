Грузовик вылетел на набережную и врезался в паром

КАМАЗ вытелел на набережную и врезался в паромную переправу в Павлове. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. Судя по опубликованным кадрам, грузовик врезался в столб парома. В момент аварии на нем находились люди.

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Подробности происшествия и информация о пострадавших не сообщается.

Редакция сайта pravda-nn.ru следит за ситуацией. Ранее на сайте сообщалось, что женщина упала с пятого этажа и приземлилась на крышу балкона в Дзержинске.