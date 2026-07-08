Блогера Сашу Теслонда сбил мотоциклист в Париже

Российского блогера Сашу Теслонда (настоящее имя Александр Попов — прим. «ВМ») сбил мотоциклист в Париже. Об этом инциденте в среду, 8 июля, сообщили в Telegram-канале Mash.

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ДТП произошло, когда Теслонд был на пробежке. Он собирался перейти дорогу и остановился между двумя автомобилями, чтобы посмотреть по сторонам. В этот момент в него влетел мужчина на мотоцикле. От удара Попов упал на асфальт, а байкер столкнулся с другими машинами.

Помог Теслонду очевидец ДТП: он посадил его в машину, вызвал скорую и дождался ее приезда. На данный момент блогер находится в больнице, ему предстоят обследования: врачи проверяют, есть ли у него переломы, уточнили в публикации.

До этого актриса из клипа рэпера Navai Ксения Добромилова скончалась после ДТП на Большой Дорогомиловской улице в Москве. Девушка снимала байкеров на проезжей части, один из них ее сбил. Что известно о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».

Кроме того, недавно основатель группы Krec*, рэпер Артем Бровков* погиб в ДТП в США. Чем был известен музыкант — в материале «Вечерней Москвы».

*Артем Бровков (Fuze и Krec) внесен в реестр иностранных агентов по решению Минюста РФ.