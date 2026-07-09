Мотоциклист влетел в Mercedes на трассе "Джубга — Сочи"

Смертельное ДТП произошло вечером 7 июля на федеральной трассе Джубга — Сочи в поселке Дагомыс. По предварительной информации, 21-летний водитель Mercedes при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу Kawasaki, которым управлял 35-летний мужчина. Произошло столкновение.

От полученных травм водитель двухколесного транспорта скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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