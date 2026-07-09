Четыре человека погибли в ДТП с грузовым автомобилем в Тверской области

На федеральной автодороге М-10 «Россия» произошла автомобильная авария, погибли четыре человека. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС в мессенджере «Макс».

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«Погибло четыре человека» — говорится в публикации.

В ведомстве добавили, что в результате ДТП столкнулись легковой и грузовой автомобили в Вышневолоцком округе, ДТП ликвидировано.

До этого сообщалось о массовом ДТП в Москве, которое значительно затруднило проезд. Авария произошла на 4 километре внешней стороны МКАД. На место прибыли оперативные службы города. В результате ДТП движение по внутренней стороне в сторону съезда 5А было затруднено на 5,5 километра. Проезд для машин осуществлялся по пяти полосам из шести. В Дептрансе водителям советовали учитывать ограничения при планировании поездки. О том, что проезд открыт стало известно 7 июля в 00:28 (мск).

Ранее ДТП парализовало движение в сторону Петербурга.