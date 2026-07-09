В Краснодаре водитель влетел в толпу пешеходов. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

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«Момент <...> аварии на Генерала Трошева в Краснодаре. Водитель сбил компанию, а потом нарочно протащил одного пешехода по асфальту», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль на скорости сбивает людей. По словам очевидцев, мужчина устроил аварию специально. После ДТП он отнес пострадавшего на видное место и уехал. Травмы пешехода оказались несовместимыми с жизнью. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

До этого появилось видео момента массового ДТП с 17 автомобилями под Нижним Новгородом.

Массовая авария произошла утром 30 июня 2026 года на трассе Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород, в районе деревни Ольгино. На размещенных в сети кадрах видно, что в момент столкновения детали машин разлетелись по дороге, при этом сами автомобили получили серьезные повреждения.

Ранее под Троицком опрокинулся автобус, окровавленных пассажиров разбросало по дороге.