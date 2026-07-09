Грузовик сбил пожилого мужчину на мотоблоке в Оршанском районе Марий Эл

Грузовой Мерседес насмерть сбил мужчину на мотоблоке в Оршанском районе Марий Эл.

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В Оршанском районе Марий Эл 8 июля зафиксирована авария с летальным исходом. По информации УГИБДД МВД по Республике Марий Эл, примерно в 15:10 на 124-м км трассы «Вятка» большегруз марки Mercedes наехал на мотоблок. Мужчина, управлявший сельскохозяйственной техникой, погиб непосредственно на месте происшествия.

Согласно предварительной информации, мотоблок перемещался по проезжей части дороги. В результате удара с грузовиком водитель получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью. К месту ДТП оперативно прибыли сотрудники следственно-оперативной группы Госавтоинспекции. Инспекторы проводят осмотр места происшествия, производят необходимые замеры и допрашивают водителя грузового автомобиля.

Госавтоинспекторы выясняют все детали случившегося, в том числе устанавливают скорость движения большегруза и законность нахождения мотоблока на автомагистрали. Назначены необходимые экспертизы.