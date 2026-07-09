На омской трассе автомобиль вылетел в кювет и перевернулся

Сегодня в 11:10 часов на трассе в Колосовском районе произошло ДТП, в котором погибли два человека.

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Предварительно установлено, что 64-летний водитель «Форд Фокус» в районе 1 км дороги Колосовка-Тара не справился с управлением. Машина съехала в кювет и перевернулась.

От полученных травм на месте происшествия скончался 45-летний пассажир «Форда». Водителя госпитализировали, но спасти его не удалось - он скончался в больнице.