КамАЗ и BMW столкнулись на трассе «Вятские Поляны — Кукмор»

Обстоятельства ДТП уточняются.

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В 8 часов 8 июля в Вятскополянском районе на 2-м километре автодороги «Вятские Поляны — Кукмор» столкнулись КАМАЗ и БМВ. Как сообщает Госавтоинспекция, за рулём грузовика находился 64-летний мужчина, легковушкой управляла 38-летняя женщина. После удара иномарка съехала с дороги и врезалась в дорожный знак. Водитель БМВ получила травмы.

Проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.