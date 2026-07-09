Снесло кабину: фура влетела в отбойник под Казанью

На трассе "М-7" под Казанью фура врезалась в отбойник. Об этом сообщил Telergam-канал Mash Iptash.

Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как фура стоит на обочине дороги. Затем в кадре появляется кабина грузового автомобиля — в результате столкновения она отсоединилась от полуприцепа и оказалась на земле. При этом сам полуприцеп остался стоять на колёсах.

О пострадавших в результате ДТП в публикации канала не сообщается.

До этого в Улан-Удэ большегруз опрокинулся и загорелся на трассе. По данным очевидцев, фура перевернулась на бок и загорелась. На кадрах, опубликованных в Интернете, видно, что пламя практически полностью охватило транспортное средство. Для тушения пожара на место прибыло два экипажа пожарных. Информации о состоянии водителя не поступало. Также неизвестно, удалось ли полностью ликвидировать возгорание